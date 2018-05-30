Посетитель зоопарка попытался покормить редкого жирафа и убил его

В португальском зоопарке жираф скончался после того, как упал в ров, огораживающий вольер. Как сообщает издание Daily Mail, 11-летнее животное потянулось к еде, которую ему предложил один из гостей зоосада, и не удержалось на ногах.

Инцидент произошел в субботу, 26 мая. Сотрудница зоопарка Инес Карвальо (Ines Carvalho) отметила, что посетитель попытался покормить зверя прямо рядом с табличкой, на которой было сказано, что делать это запрещено. «Животные сыты, так что людям не следует приносить им еду из дома», — добавила она. Полиция уже идентифицировала нарушившего правила мужчину.

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У скончавшегося жирафа остался детеныш, и, по словам работника зоопарка, ему понадобится помощь стада, чтобы пережить потерю.

Погибшее животное принадлежало к редкому виду ангольских жирафов. На Земле осталось всего около 13 тысяч особей, около двадцати из них живут в зоопарках по всему миру.

22 мая сообщалось, что в венгерском зоопарке 12-летний мальчик убил беременного суриката, защищавшего свою семью. Юный посетитель хотел погладить животное, оно укусило его, и тот со злости бросил зверька на землю.

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