Россияне закормили до смерти жеребенка в зоопарке

В зоопарке Пензы умер жеребенок, которого перекормили посетители. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщается на странице зоосада «Вконтакте».

«Чудесный жеребенок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно», — говорится в сообщении.

При вскрытии обнаружилось, что желудок был переполнен едой и «просто разорвался от излишка».

Администрация зоопарка привела типичные ответы посетителей на «слезные просьбы» сотрудников не кормить животных, например: «Я ж мать, я должна исполнить желание своего дитятки покормить животное в зоопарке, он же ради этого и шел в зоопарк!»

«Принципиальный игнор предупреждающих табличек, которыми усыпан зоопарк, привел к ужасным последствиям. Не кормите наших животных, если хотите видеть их живыми», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пекинском зоопарке посетители забросали камнями панду, пытаясь заставить ее двигаться.

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