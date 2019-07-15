Некормленый питон схватил смотрителя зоопарка вместо кролика

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В городе Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго) питон укусил смотрителя зоопарка. Об этом сообщает издание Trinidad & Tobago Guardian.

Инцидент произошел, когда смотритель открыл дверь террариума, в котором живет самка темного тигрового питона-альбиноса по кличке Горчица. Он принес ей кролика, однако змея проигнорировала грызуна. На глазах посетителей зоопарка она бросилась на мужчину и вцепилась ему в живот.

На помощь смотрителю пришел напарник. Он оторвал змею от товарища и помог запереть ее в террариуме. Пострадавший получил незначительные травмы и вскоре вернулся к работе. Он признался журналистам, что это не первый случай такого рода в его карьере. За 27 лет работы в зоопарке его неоднократно кусали змеи разных видов.

На сайте зоопарка сообщается, что в 2012 году длина Горчицы составляла 3,66 метра. Ее часто выпускали в детский зоопарк, где она ползала среди посетителей, которые могли беспрепятственно гладить ее и фотографироваться с ней.

Типичный представитель вида темный тигровый питон вырастает до 3,7 метра в длину. Длина рекордного экземпляра составляла 5,74 метра.

В апреле сообщалось, что в американском заповеднике Keepers of the Wild, штат Аризона, бенгальский тигр напал на владельца парка, который пытался защитить животное от наводнения. Мужчина получил многочисленные ранения и два перелома.

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