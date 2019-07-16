Переживший блокаду зоопарк призвали защитить от «строительной мафии»

В интернете появилась петиция с требованием защитить переживший блокаду Ленинградский зооопарк оказался от «строительной мафии» и «продажных чиновников». Из-за них, по словам бывшего сотрудника учреждения, зоопарк «превратился в развлекательное коммерческое предприятие». Петиция была опубликована на Change.org, на момент публикации она набрала более 25 тысяч подписей.

«Вот уже больше 10 лет я и другие бывшие сотрудники <...> добиваемся создания независимой комиссии по проверке работы директора Ленинградского зоопарка», — говорится в тексте петиции. Игорь Мальцев, бывший сотрудник зоопарка, заявил, что «из-за мировоззрения г-жи Скибы [директор зоопарка]» учреждение из просветительского и природоохранного превратилось в «развлекательное коммерческое предприятие».

При этом, отмечает Мальцев, достаточного ухода за животными в зоопарке сейчас нет. Реконструкция директором зоопарка проводится по нормативам тридцатилетней давности, а «условия в новых сооружениях не соответствуют мировым стандартам и не учитывают биологические особенности животных», считает бывший сотрудник учреждения.

«Огромного количества животных не стало. <...> Не стало медведей, остался один волк, один жираф, не стало таких копытных, как зубры, яковы, овцебыки, лани, маралы, пятнистые олени, кабановы, зебры, антилопы и многие другие. Почти не стало грызунов (была лучшая коллекция в бывшем СССР), меньше стало крупных змей, экзотических птиц и других интересных животных», — рассказал автор петиции. При этом он отметил, что финансируется зоопарк хорошо.

«Зоопарк по сути превратился в зверинец 19-го века», — отмечает он. Кроме того, учреждение понизили в статусе и исключили из Союза музеев России.

Автор петиции требует провести независимую проверку в зоопарке и принять меры, в частности — отстранить от должности нынешнего директора учреждения и обратить внимание на условия содержания животных.

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