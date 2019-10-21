Молниеносная реакция спасла леопарда от гибели в пасти гиены

indiatoday.in

В Индии леопард в последний момент смог спастись от напавшей на него гиены. На видео обратило внимание издание India Today.

В пятницу, 18 октября, сотрудница Индийской лесной службы Сюзанта Нанда (Susanta Nanda) опубликовала в своем Twitter-аккаунте кадры с животными. В десятисекундном ролике леопард спасается от нападения разъяренной гиены. Он совершает мощный толчок задними лапами и «перелетает» через гиену, приземляясь на дерево.

«Львы и гиены — единственные животные, которые иногда нападают на взрослых леопардов и способны их убить. Но этому леопарду удалось избежать травм или гибели в схватке с гиеной», — прокомментировала пост Нанда.

После публикации видео набрало тысячи просмотров и больше сотни комментариев. Пользователи сети восхитились храбростью и моментальной реакцией леопарда.

«Мне понравилось, как леопард продумал план своих действий. Точность в подготовке к прыжку, рывок, чтобы избежать столкновения... Затем прыжок… Гиена даже не подозревала об этом. Удивительная кошка!», — отметил один из комментаторов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!