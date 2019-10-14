Банда разъяренных выдр изувечила домашнего пса

В парке американского города Анкоридж, штат Аляска, агрессивные выдры напали на домашнюю собаку. Об этом сообщается на сайте Alaska Public Media.

27-летний Кенни Брюэр (Kenny Brewer) гулял с женой и питомцем возле озера Таку. Поскольку пес любил плавать, пара бросила ему теннисный мяч в водоем. Когда собака оказалась в воде, на нее напали выдры. «Сначала на ней была всего одна выдра, потом я увидел трех, — вспоминает американец. — Они тянули пса под воду».

Брюэр снял пиджак и ботинки и зашел в озеро по пояс. Он отогнал маленьких хищников от питомца, в результате на его руке остался след от укуса. «Если бы я не вмешался, выдры убили бы моего пса», — утверждает мужчина.

Семья отвезла собаку в ветклинику, где питомцу обработали порезы.

В 2018 году сообщалось, что в Сингапуре выдры прогнали напавшего на них крокодила и попали на видео. Профессор биологии Национального университета Сингапура Н. Сивастохи отметил, что противостояния между выдрами и крокодилами нередко происходят в дикой природе.

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