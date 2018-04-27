Гигантская выдра одолела двух голодных ягуаров

Видео: Panthera Cats / Vimeo

В Бразилии гигантская выдра сумела прогнать двух голодных ягуаров, которые пришли на водопой, пишет National Geographic. Издание публикует видео, которое снял сотрудник организации Panthera, занимающейся охраной больших кошек.

Заметив приближение самок ягуара, которым в Panthera дали клички Медроза и Джайю, выдра начала шуметь и качать головой. Ее агрессивное поведение смутило хищниц, и они предпочли ретироваться.

Рафаэл Хоогестайн (Rafael Hoogesteijn), запечатлевший эту сцену на видео, утверждает, что мать Медрозы и Джайю без труда расправлялась с кайманами, но старалась избегать гигантских выдр. По его словам, молодые самки могли испугаться выдры, потому что никогда не видели, как их мать обходится с такими зверями.

Видео: Panthera Cats / Vimeo

Осторожное отношение к гигантским выдрам характерно и для других ягуаров. На еще одном видео, снятом сотрудниками Panthera, семейство разъяренных выдр прогнало хищника, который приблизился к гнезду с их детенышами.

Гигантские выдры — речные хищники, обитающие в тропических лесах бассейна Амазонки. Вырастают до 170 сантиметров в длину, собираются группами до 20 особей и охотятся на рыбу, птиц и змей, в том числе анаконд. Ученым известен только один случай гибели представителя этого вида в результате нападения ягуара.

В 2017 году в Ирландии выдра пришла в один из супермаркетов сети Tesco и укусила за палец мужчину, который попытался ее выгнать. Местные жители считают, что зверю пришло преодолеть несколько трасс, чтобы попасть в магазин.

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