Драка двух медведей гризли на дороге попала на видео

На шоссе в районе канадского города Стюарт, провинция Британская Колумбия, подрались два медведя гризли. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На кадрах, снятых очевидцем, два медведя топчутся по шоссе, рычат друг на друга и время от времени встают на задние лапы. Сначала один из них теснит другого, но после недолгой потасовки, которая закончилась в кустах, они меняются ролями. В середине видео из леса выходит волк. Он встает на обочине на почтительном расстоянии от медведей и наблюдает за дракой.

Схватку сняла на видео и выложила в Facebook жительница Канады Кэри Макгилливрей (Cari McGillivray). «Обычно ничего тут не выкладываю, но этим невероятно редким и потрясающим моментом с дерущимися гризли решила поделиться с вами со всеми», — подписала она пост. Ролик собрал более двух миллионов просмотров и 17 тысяч лайков.

В мае сообщалось, что американец Кори Бейл стал свидетелем драки двух медведей во дворе своего дома в Нью-Джерси. Животные боролись, стоя на задних лапах. Очевидец предположил, что драка произошла из-за самки.

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