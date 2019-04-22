Гребцы разозлили лебедя и поплатились

В Великобритании агрессивный лебедь напал на гребцов. Об этом сообщает информационный портал Somerset Live.

Случай произошел в пятницу, 19 апреля, во время международного марафона по гребле на каноэ. Питер Стронг (Peter Strong) гулял вдоль канала Кеннет — Эйвон в деревне Марден, графство Уилтшир, и заметил, как птица напала на спортсменов. «Около десяти лодок проплывали мимо, и лебедь подлетал к каждой из них», — рассказывает 58-летний очевидец.

По его словам, лебедь садился на заднюю часть каноэ и активно размахивал крыльями. Большинство гребцов не пострадали, утверждает Стронг. Однако один член команды попытался согнать агрессивного зверя, потерял баланс и свалился в воду.

«Он хотел спугнуть птицу, — объясняет Стронг. — В передней части лодки сидела девушка. Она даже не поняла, что произошло, пока не обернулась. Тогда она помогла ему выбраться на сушу».

Как отмечает издание, лебедь прогонял посторонних из водоема, чтобы защитить свою территорию.

Ранее в марте сообщалось, что в украинском городе Херсоне лебедь напал на купающегося в озере человека. Неизвестный зашел в озеро и несколько раз окунулся в воду с головой. В это время к нему сзади подплыл агрессивный лебедь и принялся клевать его, прогоняя из воды. По одной из версий, лебедь защищал партнера во время брачного периода.

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