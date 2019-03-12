Мужчина напал на пеликана и получил клювом в лицо

Hunter Hardesty / Facebook

Житель американского штата Мэриленд напал на пеликана и сам оказался жертвой нападения. На видео, опубликованное в Facebook, обратил внимание новостной портал WKMG ClickOrlando.

На кадрах видно, как Хантер Хардести (Hunter Hardesty) приманивает пеликана рыбой, прежде чем прыгнуть на него. Затем мужчина берет птицу в руки и демонстрирует добычу на камеру. На последних секундах ролика пеликан вырывается на свободу, клюет молодого человека в лицо и улетает.

Комиссия по охране рыб и диких животных штата Флорида начала расследование и определяет для нарушителя возможные меры наказания.

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