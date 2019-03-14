Лебедь попытался сразиться с украинцем

В украинском городе Херсоне лебедь напал на купающегося в озере человека. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел 20 января. Неизвестный зашел в озеро и несколько раз окунулся в воду с головой. В это время к нему сзади подплыл агрессивный лебедь и принялся клевать его, прогоняя из водоема. Мужчина рассмеялся и начал изображать руками движения из бокса, не прикасаясь к животному. На последних секундах ролика человек аккуратно выползает на мель и выходит на берег.

По одной из версий, лебедь напал на купальщика, защищая своего партнера во время брачного периода.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!