Агрессивные лебеди-геи затерроризировали купальщиков

В Австрии пару агрессивных лебедей-геев переселят в другой водоем из-за постоянных нападений на купальщиков и прохожих. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Живущие на озере Грундльзе в одноименной деревне в федеральной земле Штирия птицы нападали на всех, кто, как им казалось, хочет разорить их гнездо. Эксперты считают, что птицы принимали лежащие в нем пластиковые стаканы за яйца и защищали свое потомство.

В результате нападения птиц у одной из жертв остался глубокий 10-сантиметровый порез.

Глава деревни Франц Штайнеггер (Franz Steinegger) принял решение переселить лебедей в приют для диких животных, хотя специалисты по поведению птиц советовали ему убить их.

Лебедей поймали и вскоре отправят в Тироль, где у них будет больше пространства. Неизвестно, перевезут ли с ними их гнездо со стаканчиками.

Как правило, лебеди выбирают одного партнера на всю жизнь. Случаи проявления гомосексуальных наклонностей у животных регулярно фиксируются учеными. Так, в однополых связях замечают китов, пингвинов, котов, лебедей и других животных.

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