Агрессивные лебеди-геи затерроризировали купальщиков

В Австрии пару агрессивных лебедей-геев переселят в другой водоем из-за постоянных нападений на купальщиков и прохожих. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Живущие на озере Грундльзе в одноименной деревне в федеральной земле Штирия птицы нападали на всех, кто, как им казалось, хочет разорить их гнездо. Эксперты считают, что птицы принимали лежащие в нем пластиковые стаканы за яйца и защищали свое потомство.
В результате нападения птиц у одной из жертв остался глубокий 10-сантиметровый порез.
Глава деревни Франц Штайнеггер (Franz Steinegger) принял решение переселить лебедей в приют для диких животных, хотя специалисты по поведению птиц советовали ему убить их.
Лебедей поймали и вскоре отправят в Тироль, где у них будет больше пространства. Неизвестно, перевезут ли с ними их гнездо со стаканчиками.
Как правило, лебеди выбирают одного партнера на всю жизнь. Случаи проявления гомосексуальных наклонностей у животных регулярно фиксируются учеными. Так, в однополых связях замечают китов, пингвинов, котов, лебедей и других животных.