Сбербанк запустил новую систему платежных сервисов SberPay, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру». В скором будущем к ней будут подключены карты всех платежных систем.

Сообщается, что функции SberPay доступны как физическим лицам, так и бизнесу. С помощью сервиса можно оплачивать покупки онлайн (на сайтах и в приложении), а также офлайн (в торговых точках, принимающих бесконтактную оплату).

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Для оплаты через SberPay необходимо лишь подключиться к сервису «Сбербанк Онлайн». После этого можно привязать любую из имеющихся карт. Остаток средств по ней будет отображаться сразу. Реквизиты каждой карты будут сохраняться в сервисе в защищенном режиме, что позволит не вводить их заново при совершении каждой последующей покупки.

Также сервис позволяет не носить с собой карту — достаточно иметь смартфон с установленным SberPay. «Главное, вокруг чего строятся все наши действия, — это ежедневные задачи и интересы каждого клиента. Поэтому любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях; удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным. Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции», — отметил глава Сбербанка Герман Греф.

На первом этапе пользоваться SberPay могут владельцы смартфонов на базе операционной системы Android с поддержкой NFC. Пока к сервису подключены карты Visa, в дальнейшем будут добавлены карты других платежных систем.

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