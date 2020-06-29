Греф рассказал о краже денег у него с карточки

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС рассказал о ситуации, когда у него с банковской карточки украли деньги. В общей сложности мошенникам удалось вывести две тысячи долларов, которые, однако, он смог вернуть спустя полгода после разбирательств с банком-эквайером.

По словам Грефа, тогда он уже работал в Сбербанке и был в поездке в Африке или Латинской Америке. Там он расплатился картой, и ее дискредитировали.

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«Вернулся в Москву и вдруг слышу, как защелкал мой телефон: пошли сообщения о транзакциях. Смотрю, а с карточки по 500 долларов за раз снимают», — рассказал он. Пока он дозвонился в банк, преступники успели провести несколько списаний.

Глава Сбербанка подчеркнул, что эпизод произошел достаточно давно, когда еще не были созданы системы блокировки, основанные на искусственном интеллекте.

В том же интервью Греф оценил уровень падения ВВП России в текущем году в 4,2-4,5 процента, но только если не случится вторая волна эпидемии коронавируса. Также, сославшись на мнение аналитика, которого он ценит, глава Сбербанка предположил, что доллар к концу года может опуститься до 60 рублей.

Нынешнюю ситуацию с эпидемией коронавируса и не имеющее аналогов проблемы в экономике он сравнил с дефолтом 1998 года, поскольку тогда решение пришлось принимать правительству, едва начавшему работу.

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