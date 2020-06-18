Греф объявил о запуске Telegram-канала Сбербанка

Сбербанк запустил свой официальный канал в Telegram. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил глава банка Герман Греф, его слова приводит Rambler News Service.

«Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером, и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка в Telegram», — заявил Греф.

По его словам, в Сбербанке приветствуют решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера на территории России.

Ранее 18 июня Роскомнадзор на своем сайте сообщил о разблокировке Telegram в России после согласования с Генеральной прокуратурой. В ведомстве подчеркнули, что позитивно оценивают высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым «готовность противодействовать терроризму и экстремизму». Отмечалось, что обсуждения возможной разблокировки мессенджера вели профильные чиновники, в том числе сотрудники администрации президента.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.

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