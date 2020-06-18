Кремль прокомментировал разблокировку Telegram в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Роскомнадзора разблокирововать мессенджер Telegram на территории России. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 18 июня.

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«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в четверг ведомство объявило о разблокировке мессенджера. Решение было согласовано с Генеральной прокуратурой. В Роскомнадзоре заявили о готовности основателя Telegram противодействовать терроризму и экстремизму.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта обязанность содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

Блокировка приводила к сбою в работе многих сервисов, которые не входят в реестр запрещенных. Например, пользователи сообщали о проблемах с Viber.

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