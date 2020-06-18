Володин высказался о разблокировке Telegram

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о разблокировке мессенджера Telegram в России. Свое мнение он выразил в интервью «Газете.Ru».

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«Если суд принимает решение, то это решение должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно или не могут его исполнить, значит, должны корректировать решения, принимать другие решения. Все решения должны быть на основе здравого смысла», — добавил он.

Также Володин прокомментировал законопроект о запрете блокировки Telegram, который в Госдуму внесли депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев. В документе отмечалось, что предложение касается информационных ресурсов, которые при введении режима повышенной готовности из-за чрезвычайной ситуации использовались для информирования населения, а также были основными источниками получения информации для органов государственной власти и должностных лиц.

По словам спикера Думы, говорить о перспективах этого законопроекта пока рано. Документ должен пройти определенные этапы рассмотрения, предрекать его судьбу не нужно.

Спикер Думы признался, что следит за публикациями в Telegram через обзоры, которые готовят для него его помощники, но для общения со своими избирателями он предпочитает Instagram.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.

Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина. Также он рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию. Во время подготовки интервью к публикации стало известно, что Роскомнадзор согласился разблокировать Telegram в России. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — отмечалось в сообщении. Также в регуляторе подчеркнули, что готовы сотрудничать со всеми работающими на территории страны интернет-компаниями, которые помогут пресечь распространение террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

Вячеслав Володин занимает должность председателя Госдумы с октября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы администрации президента России и руководителем аппарата правительства.

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