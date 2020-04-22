В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили официально прекратить блокировки мессенджера Telegram. Соответствующий законопроект направлен премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, речь идет о разблокировке официальных сервисов, которые используются госорганами для распространения информации во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В частности, имеется в виду и Telegram. Несмотря на официальную блокировку мессенджера, его используют оперштабы Москвы и Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Авторы законопроекта подчеркивают, что Telegram без проблем работает у большинства российский пользователей. «В случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок», — отмечают они. По мнению Тумусова и Ионина, дальнейшая блокировка наносит ущерб не мессенджеру, а престижу государственной власти в России.

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