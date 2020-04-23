В Минкомсвязи ответили анекдотом на предложение прекратить блокировать Telegram

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что ведомство не проводило оценку законопроекта о прекращении блокировки мессенджера Telegram на территории страны, передает ТАСС.

По словам Волина, пока в Минкомсвязи предложение депутатов не поступало. «Этот законопроект мы не видели, а поэтому дать ему экспертизу или оценку не можем», — ответил он.

В комментарии изданию «Подъем» Волин добавил, что перспективы отмены блокировки — 50 на 50. «Могут отменить, а могут и не отменить», — резюмировал чиновник. При обсуждении темы замглавы ведомства также вспомнил анекдот про женскую логику: «Какова вероятность встретить динозавра? 50 на 50 — можно встретить, а можно и не встретить».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили законопроект о прекращении блокировки Telegram премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. По информации газеты, в пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и его рассмотрение.

Telegram используется госорганами для распространения информации во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Несмотря на официальную блокировку мессенджера, его используют оперштабы Москвы и Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

В апреле 2018 года Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Они позволили бы силовикам получить доступ к переписке пользователей. Вопреки ограничениям мессенджер все еще доступен россиянам.

Попытки блокировать Telegram привели к ограничениям доступа к сторонним сайтам. Спустя несколько месяцев сотрудники Роскомнадзора отказались от практики «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре заявили о создании новой системы противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram в течение года.

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