В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram

Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram. Проект опубликован на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных (например, Telegram). Предложение касается информационных ресурсов, которые при введении режима повышенной готовности из-за чрезвычайной ситуации использовались для информирования населения, а также были основными источниками получения информации для органов государственной власти и должностных лиц.

При этом в пояснительной записке добавляется, что использование Telegram в России является законным, а его дальнейшая блокировка представляется нецелесообразной.

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В конце апреля Тумусов и Ионин направляли законопроект премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития. Авторы проекта отметили, что мессенджер без проблем работает у большинства российских пользователей, а дальнейшая блокировка наносит ущерб не Telegram, а престижу государственной власти в России. По словам создателя Telegram Павла Дурова, разблокировка сервиса способствовала бы более комфортному использованию сервиса для 30 миллионов россиян.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.

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