Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России. В своем Telegram-канале он сообщил, что приветствует эту инициативу.

«Разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», — написал Дуров.

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По его словам, блокировка Telegram была обоснована борьбой с терроризмом. Дуров отметил, что за прошедшее время в мессенджере была усовершенствована система обнаружения и блокировки экстремистского контента. «Теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно», — подчеркнул создатель мессенджера и добавил, что разработки никак не повлияли на политику конфиденциальности Telegram.

В конце апреля Тумусов и Ионин предложили официально прекратить блокировки Telegram. Авторы законопроекта отметили, что мессенджер без проблем работает у большинства российских пользователей, а дальнейшая блокировка наносит ущерб не Telegram, а престижу государственной власти в России.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.