Названы причины разблокировки Telegram

Обсуждения возможной разблокировки мессенджера Telegram на территории России вели профильные чиновники, в том числе сотрудники администрации президента РФ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на собственные источники.

Газета приводит слова близкого к Кремлю собеседника, который отметил, что вопрос снятия ограничений с Telegram стал активно подниматься на фоне его использования для информирования о коронавирусе: так, свои каналы завели федеральный и региональные оперштабы по борьбе с инфекцией. Также приводится мнение другого спикера, который заявил, что разблокировка мессенджера стала бы позитивным примером того, «что у нас хорошие бизнесмены возвращаются на родину».

Также источники издания отметили, что основатель Telegram Павел Дуров «мог быть разочарован в перспективах своего проекта в США». В начале мая он под напором властей страны отказался от собственного проекта блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network).

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«Стало очевидно, что нужно мириться с основателем мессенджера Павлом Дуровым», — отметил источник РБК. При этом собеседник издания затруднился ответить на вопрос, исчерпан ли конфликт Telegram с силовиками. В материале со ссылкой на «Интерфакс» уточняется, что Telegram не предоставил российским властям ключей шифрования, но «взаимодействует по конкретным запросам о терроризме».

Ранее 18 июня Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — отмечалось в сообщении ведомства. Также было указано, что разблокировка стало возможной после согласования с Генеральной прокуратурой.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.

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