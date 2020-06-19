Сбербанк разрешил переводить деньги без комиссии

Сбербанк разрешил клиентам переводить до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии. Соответствующие условия опубликованы на сайте кредитной организации.

Уточняется, что переводить деньги между счетами внутри банка с бесплатным лимитом в 50 тысяч рублей в месяц можно посредством СМС или мобильного приложения. Для операций через банкомат Сбербанка установлена комиссия в один процент, но не более тысячи рублей.

Новая система тарифов начала действовать со 2 июня. В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что бесплатный лимит удовлетворяет потребности примерно 90 процентов клиентов. После его превышения можно купить подписку на дальнейшие переводы до конца месяца или платить комиссию в размере одного процента с каждой транзакции.

С 14 июня в России отменен «банковский роуминг» — возможность взимания банками разных комиссий при переводах между клиентскими счетами в разных регионах в рамках одной кредитной организации.

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