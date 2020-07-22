Россияне увеличили суммы ипотеки

В июне 2020-го средний размер ипотечных кредитов в России составил 2,49 миллиона рублей — на 300 тысяч больше, чем в мае, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Россияне увеличивают суммы ипотеки второй месяц подряд: после апрельского падения на 8,5 процента этот показатель за май и июнь вырос в общей сложности на 4,5 процента. В годовом исчислении (по сравнению с июнем 2019-го) средняя сумма жилищных кредитов увеличилась на 1 процент.

По данным НБКИ, среди 30 регионов России, где выдаются наибольшие объемы ипотеки, максимальные средние суммы займов зафиксированы в Москве (5,38 миллиона рублей), Московской области (3,85 миллиона), Санкт-Петербурге (3,24 миллиона), Ленинградской области (2,98 миллиона), а также в Приморском крае (2,91 миллиона рублей).

«Рост ипотечного кредитования стимулируется как за счет снижения ставок по программам господдержки ипотеки, так и в связи с сокращением ключевой ставки Банка России», — заключают аналитики.

Ранее, в июне, были названы российские банки с самой дешевой ипотекой. Первое место списка занял Промсвязьбанк, кредитующий покупателей квартир в новостройках под 5,85 процента годовых (требуемый первоначальный взнос — 15 процентов). На втором — Альфа-банк (5,99 процента, первый взнос — 20 процентов), тройку замыкает Сбербанк (6,1 процента, первый взнос — 15 процентов).

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru