В США рекордно упала ставка по ипотеке

В США ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения в 30 лет достигла рекордно низкого показателя. Впервые за полвека она опустилась до 2,98 процента. Об этом свидетельствуют данные ипотечного агентства Freddie Mac, которое ведет статистику с 1971 года.

На начало года ставка составляла 3,72 процента. По 15-летней ипотеке ставка упала до 2,48 процента.

Аналитики объясняют исторически низкие значения кризисом из-за пандемии коронавируса. Снижение привело к росту спроса на жилье, однако восстановление экономики замедляется из-за увеличение новых случаев заражения вирусом в США. Страна находится на первом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом.

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В марте аналитики заявили, что если Федеральная резервная система (ФРС) США не поможет с экстренными займами, то должники, пострадавшие из-за пандемии, не смогут вовремя платить по жилищным кредитам. В категорию неплательщиков попали от 25 до 50 процентов заемщиков.

В июле Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке для зарплатных клиентов с 15 до 10 процентов от стоимости недвижимости, а для клиентов без подтверждения дохода и занятости — с 50 до 30 процентов.

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