Ипотеке в США предрекли крах. Если Федеральная резервная система (ФРС) не поможет с экстренными займами, то должники, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, не смогут вовремя платить по жилищным кредитам. Об этом пишет Politico.

Конгресс США не включил в список мер поддержки помощь ипотечной отрасли, даже несмотря на то, что власти потребовали от таких компаний предоставить домовладельцам отсрочку до года по жилищному кредиту. В то время как обычных граждан временно освободили от платежей по ипотеке, представители отрасли по-прежнему обязаны переводить деньги страховщикам и инвесторам.

Как правило, ипотечная компания может держаться на плаву с несколькими должниками, однако теперь в категорию неплательщиков попали от 25 до 50 процентов заемщиков в связи с эпидемией коронавируса. По словам одного из представителей отрасли, если 25 процентов должников не смогут внести платежи, то компаниям потребуется около 40 миллиардов долларов, чтобы покрыть всю сумму.

Всего ФРС планирует высвободить до четырех триллионов долларов для поддержки экономики страны. «Чтобы помочь всем, от малого бизнеса до крупного бизнеса, продержаться от 90 до 120 дней», — сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

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