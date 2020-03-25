Американские компании рекордно подорожали

Меры по стимулированию американской экономики, в скорое принятие которых поверили инвесторы, привели к рекордному росту на биржах. Промышленный индекс Dow Jones вырос сразу на 11,37 процента, это максимальный показатель с 1933 года, сообщает The Wall Street Journal.

Два других главных американских индекса S&P 500 и Nasdaq, которые объединяют крупнейшие компании страны, подорожали на 9,38 процента и 8,12 процента соответственно.

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Такая динамика зафиксирована после двухнедельного обвала, в ходе которого индексы растеряли весь свой рост с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

США пошли на беспрецедентные меры поддержки экономики из-за совпадения сразу двух факторов — эпидемии коронавируса, приведшей к остановке предприятий, и обрушения цен на нефть, который случился на фоне развала сделки ОПЕК+.

Федеральная резервная система (ФРС) США не смогла остановить падение с помощью обнуления базовой ставки, поэтому применила «финансовую атомную бомбу», как охарактеризовали ее аналитики. Речь идет о неограниченном выкупе гособлигаций, находящихся на балансах банков, а также сколь угодно больших кредитных линиях.

На этом фоне пакет мер стоимостью порядка двух триллионов долларов, предложенный администрацией Трампа, убедил инвесторов, что Вашингтон в состоянии удержать ситуацию под контролем. Программа еще не принята, однако, как утверждает издание, ключевые пункты плана согласованы с сенаторами.

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