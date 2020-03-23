США решили использовать «финансовую атомную бомбу» ради спасения от коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США решила применить меры поддержки американской экономики, которые экономисты сравнивают с атомной бомбой. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.
Новая программа включает сразу несколько мер поддержки экономики. Среди них неограниченная объемами покупка государственных и ипотечных облигаций, находящихся на балансах коммерческих банков; кредитные линии банкам, направленные на целевые займы отдельным отраслям и пострадавшим от коронавируса предприятиям.
Ожидается, что меры позволят снизить ставки для конечных получателей кредитов. В частности, наиболее пострадавший бизнес сможет рассчитывать на кредиты под 3,75 процента годовых. Также особые условия будут предоставляться гражданам, нуждающимся в рефинансировании образовательных, автомобильных и некоторых других видов кредитов.
Ранее министр финансов Стивен Мнучин объявлял о беспрецедентных мерах поддержки экономики от ФРС. Они предполагали закупку ценных бумаг на четыре триллиона долларов. Как будут соотноситься эти две программы, пока не уточняется.
По состоянию на 23 марта в мире выявлено более 353 тысяч зараженных коронавирусом. 100 тысяч из них полностью выздоровели, 15,4 тысячи умерли.
Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения