Американский рынок обвалился

Американский фондовый рынок обвалился на открытии торгов в понедельник, 16 марта, несмотря на стимулирующие меры со стороны регулятора — Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Индекс S&P 500 упал на 7,7 процента, индекс Dow Jones снизился на 8,5 процента, Nasdaq — на 7,8 процента. На фоне сильного падения торги акциями приостанавливались на 15 минут.

Ранее ФРС снизила ключевую ставку почти до нуля и объявила количественное смягчение на 700 миллиардов долларов для стимулирования экономики на фоне спада из-за коронавируса. Однако действия регулятора не смогли успокоить инвесторов, пишет Reuters, а только усилили чувство паники.

В понедельник падение продолжил и российский рынок. Доллар взлетел до 75 рублей, евро оказался выше 84 рублей. Стоимость нефти Brent 16 марта пробивала психологическую отметку в 30 долларов за баррель и показала минимум с января 2016 года.

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