Сенат США отверг предложение по стимулированию экономики из-за коронавируса

Пакет стимулирования экономики США объемом в 1,4 триллиона долларов из-за ситуации с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате, сообщает РИА Новости.
Законопроект не смог набрать необходимых 60 голосов, поскольку демократы отвергли предложение. Переговоры по окончательному содержанию документа продолжатся между Белым домом и партиями в обеих палатах конгресса.
В рамках законопроекта предлагается направить 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, принять отдельные меры по налоговым каникулам. Также предлагается выделить 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы, 46 миллиардов долларов на непосредственную борьбу с вирусом.
Кроме того, законопроект предусматривал единовременные выплаты американским налогоплательщикам в размере 1000 долларов на одного взрослого.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что Федеральная резервная система (ФРС) высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса. Как считает министр, необходимо вложить эти средства в экономику сейчас. «Как мы полагаем, если сделать это, мы сможем ее стабилизировать», — заключил он.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 400 человек скончались.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения