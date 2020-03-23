Сенат США отверг предложение по стимулированию экономики из-за коронавируса

Пакет стимулирования экономики США объемом в 1,4 триллиона долларов из-за ситуации с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате, сообщает РИА Новости.

Законопроект не смог набрать необходимых 60 голосов, поскольку демократы отвергли предложение. Переговоры по окончательному содержанию документа продолжатся между Белым домом и партиями в обеих палатах конгресса.

В рамках законопроекта предлагается направить 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, принять отдельные меры по налоговым каникулам. Также предлагается выделить 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы, 46 миллиардов долларов на непосредственную борьбу с вирусом.

Кроме того, законопроект предусматривал единовременные выплаты американским налогоплательщикам в размере 1000 долларов на одного взрослого.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что Федеральная резервная система (ФРС) высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса. Как считает министр, необходимо вложить эти средства в экономику сейчас. «Как мы полагаем, если сделать это, мы сможем ее стабилизировать», — заключил он.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 400 человек скончались.

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