Маткапиталу в России нашли новое применение

Российские сенаторы в среду, 15 июля, внесут в Госдуму документы к законопроекту, предусматривающему возможность использовать средства материнского капитала для газификации жилья. О том, что маткапиталу нашли новое применение, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко на заседании палаты, передает РИА Новости.

«Сенаторы продолжают работу по расширению возможностей использования средств материнского капитала», — подчеркнула Святенко. Она сообщила, что документация к законопроекту, разрешающему тратить маткапитал на газификацию жилых домов, будет направлена в нижнюю палату парламента.

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Согласно информации на сайте Пенсионного фонда РФ, в настоящее время средства материнского капитала позволено тратить на образование детей, улучшение жилищных условий (в том числе на первый взнос по ипотеке), формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на ежемесячные выплаты семьям с низким уровнем доходов.

В марте 2020-го президент России Владимир Путин предложил упростить и сократить по срокам процедуру оформления материнского капитала. По словам главы государства, оформление маткапитала должно занимать до пяти рабочих дней вместо нынешних 15. В дальнейшем эта процедура должна быть переведена в электронный формат, отметил Путин.

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