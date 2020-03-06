Путин призвал упростить оформление маткапитала

Президент России Владимир Путин предложил упростить и сократить по срокам процедуру оформления материнского капитала. Об этом он заявил в пятницу, 6 марта, в ходе встречи с представителями общественности на Ивановском парашютном заводе «Полет», прямую трансляцию которой ведет ТАСС в YouTube.

По словам российского лидера, оформление маткапитала должно занимать до пяти рабочих дней вместо нынешних пятнадцати. В дальнейшем эта процедура должна быть переведена в электронный формат, отметил Путин.

Он подчеркнул, что для этого регионы должны создать «полноценную базу», которая поможет работать соответствующей электронной системе. «Но работа такая идет, задача поставлена, надеюсь, что она будет запущена со следующего года», —с казал Путин.

Ранее Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Законом продлевается программа маткапитала до конца 2026 года и ежегодная индексация. Деньги будут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020-го родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма составит более 466 тысяч рублей, на второго и последующих детей — более 616 тысяч.

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