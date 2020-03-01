В Совфеде объяснили важность расширения программы маткапитала

Расширение программы материнского капитала положительно влияет на настроения людей и их уверенность в завтрашнем дне. Об этом в разговоре с RT заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он также назвал подписание соответствующего закона давно ожидаемой инициативой президента. «Это действительно очень серьезное, принципиальное изменение: перенос поддержки семьи со второго ребенка на первого, добавляется 150 тысяч, меняется порядок оформления, уменьшается количество документов, которые нужно собирать», — объяснил сенатор.

Ранее 1 марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Законом продлевается программа маткапитала до конца 2026 года и ежегодная индексация. Деньги будут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020-го родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма составит более 466 тысяч рублей, на второго и последующих детей — более 616 тысяч. Также до пяти дней сокращен срок оформления маткапитала и период, в течение которого его можно получить (десять дней).

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