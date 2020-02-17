В России захотели ограничить продажу вейпов

В России захотели ограничить продажу альтернативных курительных систем, таких как вейпы и электронные сигареты, до разработки техрегламента, который будет регулировать их реализацию. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

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Вопрос был поднят в Госдуме 14 февраля в ходе финального перед вторым чтением заседания по вопросу внесения поправок к антитабачный закон. По словам сенатора, переходный период может продлиться два года.

Между тем некурительные продукты с содержанием никотина, такие как пастилки, пэки, снюсы, должны быть вовсе запрещены, считает Рязанский. По его мнению, такие продукты могут продаваться, только если зарегистрированы в качестве медицинских изделий. Он пояснил, что производители часто позиционируют их как способы бросить курить. Раз так, то все, что связано с лечением, должно продаваться в аптеке, подчеркнул Рязанский.

Поправки еще раз обсудят 19 февраля, само второе чтение законопроекта состоится 3 марта 2020 года. Однако участники рынка сомневаются, что двухлетнего переходного периода хватит на подготовку нового техрегламента. Директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова напомнила, что техрегламент на табачную продукцию разрабатывался и принимался в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что около восьми процентов курящих россиян используют для этого вейпы, кальяны и сигареты без фильтра. В общей сложности в России курильщиками являются примерно треть жителей страны.

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