Путин расширил программу маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала, передает РИА Новости.

Ранее в Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала, подготовленные после обращения Путина к Федеральному собранию. Закон продлевает программу маткапитала до конца 2026 года и ежегодную индексацию. Деньги станут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020-го родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма составит более 466 тысяч рублей, на второго и последующих детей — более 616 тысяч рублей. Срок оформления маткапитала сокращается до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, — до десяти дней.

Правительство ранее предлагало разрешить использовать маткапитал на строительство или реконструкцию дома на садовом земельном участке.

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