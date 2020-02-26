Алена Водонаева сходила в Госдуму и сравнила себя с котом

Телеведущая Алена Водонаева рассказала о своем первом посещении Госдумы. Подробностями визита и планами на будущее она поделилась в Instagram.

Водонаева сообщила, что не планирует вступать ни в какую партию, сравнив себя с котом. «Отвечу фразой из своего любимого мультфильма: "Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе". После второго развода я решила повременить со штампами и обязательствами», — написала она.

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Ведущая добавила, что не хочет состоять в движениях и партиях, потому что высоко ценит независимость. По словам Водонаевой, в будущем она планирует заниматься развитием своих каналов на YouTube и в Telegram. Водонаева также намерена анализировать социальные проблемы «женщин и не только», заниматься дополнительным образованием и стремиться быть полезной.

В январе 2020 года Водонаева оказалась в центре скандала из-за нескольких Instagram-постов на темы выплат маткапитала, абортов и материнства. В частности, она написала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей ради денег с этой выплаты. Водонаева также призвала не «рожать рабов этому государству».

Высказывания ведущей осудили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и другие. Позже на Водонаеву поступило два заявления в полицию, была начата проверка по статье 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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