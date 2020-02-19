Водонаева попросила полицию проверить православного олигарха

Телеведущая Алена Водонаева написала заявление в полицию на бизнесмена и владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Водонаева попросила проверить православного олигарха по части 2 статьи 294 УК РФ — «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Ведущую возмутило сделанное Малофеевым в эфире программы Первого канала «Время покажет» заявление. Бизнесмен сообщил, что будет лично контролировать ход полицейской проверки в ее отношении и добиваться «чего-то конкретного».

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По словам Водонаевой, в личной беседе после эфира на телевидении Малофеев добавил, что готов прекратить «все это», если она принесет извинения за свои высказывания. Все это было расценено ею и ее адвокатом как попытка незаконного вмешательства в деятельность правоохранительных органов.

13 февраля телеведущая приехала в отдел МВД по Таганскому району Москвы. По ее словам, с ней беседовали о постах в Instagram об абортах и материнстве. Адвокат Водонаевой Екатерина Гордон добавила, что в отношении ведущей проводится проверка по статье 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

В середине января Водонаева оказалась в центре скандала из-за записей в Instagram. В частности, общественный резонанс вызвал ее пост, в котором употреблялась фраза «не надо рожать рабов этому государству». На публикации в соцсети поступило два заявления.

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