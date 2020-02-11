На призывавшую не рожать рабов государству Водонаеву написали второе заявление

На телеведущую Алену Водонаеву написали второе заявление в полицию. Как сообщает Telegram-канал «112», заявительница является жительницей Москвы.

Отмечается, что оба заявления (автором первого был слесарь из Йошкар-Олы) объединят в одно производство. Также сообщается, что текст Instagram-поста Водонаевой, возмутившего заявителей, отправлен на лингвистическую экспертизу. В материале добавляется, что в четверг, 13 февраля, телеведущую ожидают в отделении полиции для проведения беседы.

10 февраля Водонаеву вызвали в отделение полиции. Проверка касается публикации Водонаевой в Instagram от 25 декабря 2019 года. Тогда она призвала россиянок не рожать, если те не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым, и подчеркнула, что «не надо рожать рабов этому государству».

В отношении ведущей начата доследственная проверка по статье 282 Уголовного кодекса России — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Водонаева оказалась в центре скандала в середине января после нескольких публикаций в Instagram на тему материнства, абортов и системы материнского капитала в России. В частности, ажиотаж вызвал ее комментарий после предложения президента России Владимира Путина повысить размера материнского капитала. Водонаева заявила, что детей в России будут заводить отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки. По мнению блогерши, проблема демографии не в размере маткапитала, а в уровне жизни россиян.

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