Максим Шевченко назвал скандал с Водонаевой заказным

Журналист Максим Шевченко назвал скандал, в центре которого оказалась ведущая Алена Водонаева, заказным. Об этом он сообщил в беседе с изданием Daily Storm.

«Я думаю, что слова Водонаевой — это чей-то заказ. Часть пиар-кампании по раскручиванию очередного фрика», — отметил он. Шевченко допустил, что кому-то выгодно, чтобы такие высказывания появлялись, однако заказчиков не назвал.

По словам журналиста, со стороны Водонаевой было неуважительно и бестактно называть коллег, работающих на федеральных каналах, проститутками. «Ей ли судить! Каждый журналист имеет право на личное мнение и собственную повестку», — заключил Шевченко. Он пояснил, что такое поведение совершенно не красит блогершу как личность.

Во время рассказа о своем опыте общения с журналистами федеральных телеканалов Водонаева назвала их проститутками и обвинила в намеренном искажении информации. Ведущая поучаствовала в эфирах на Первом канале и «России 1». Она выделила Ольгу Скабееву, которая ведет программу «60 минут». В январе в эфире этой передачи депутат Виталий Милонов обозвал бывшую участницу «Дома-2» проституткой и «порнозвездой средней руки» с «куриными мозгами».

Такую реакцию вызвала критика Водонаевой системы выплат материнского капитала. Она написала в Instagram, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями.

За высказывание блогершу осудили в том числе ведущий Владимир Соловьев, депутат Виталий Милонов и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Президент России Владимир Путин назвал моральными уродами тех, кто критикует систему выплат материнского капитала. После скандала Водонаева создала собственный YouTube-канал.

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