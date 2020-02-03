Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева ответила президенту России Владимиру Путину, назвавшему моральными уродами тех, кто критикует выплаты материнского капитала. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «А поговорить?»

«А он: "Моральные уроды". Это некрасиво так говорить. Некрасиво было [спикеру Госдумы Вячеславу] Володину так говорить женщине нашей страны, в которой они занимают посты», — подчеркнула она. По словам Водонаевой, в прошлом Путин для нее «был мужиком» — «сексуальным, привлекательным, сильным». «После этой ситуации я не могу привести его в пример моему сыну как человека, на которого можно ориентироваться», — заключила ведущая.

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«Разве красиво это со стороны президента — не разобравшись и, даже если бы разобрался, — так комментировать мнение своего народа?» — возмутилась она.

С критикой материнского капитала Водонаева выступила 15 января. Она написала в Instagram, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей не потому, что хотят стать родителями, а ради денег в качестве материнского капитала.

18 января президент России Владимир Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против оказания поддержки семьям с детьми. При этом ведущую по имени он не упоминал. 21 января Володин на заседании нижней палаты парламента назвал Водонаеву бесстыдницей и предложил привлечь ее к ответственности по статье за оскорбление общества, а также оштрафовать на 100 миллионов рублей.

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