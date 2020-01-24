Водонаева объяснила свой интерес к оппозиционной политике

Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева объяснила интерес к оппозиционной политике. Свою позицию она высказала в эфире передачи Fake News на телеканале «Дождь». Запись программы доступна на YouTube.

По словам Водонаевой, она начала интересоваться политикой и общественной жизнью около двух лет назад. Она не смогла точно сказать, что ее к этому подтолкнуло, но предположила, что к этому привела вопиющая несправедливость в стране.

Ведущая отметила, что пересматривает старые интервью бывшего главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и бывшего вице-премьера Бориса Немцова, а также смотрит «Дождь».

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Ранее Водонаева, комментируя планируемое повышение размера материнского капитала, заявила, что в России детей будут заводить «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки». По мнению ведущей, проблема демографии не в размере маткапитала, а в уровне жизни россиян.

Позицию Водонаевой раскритиковали на федеральных каналах и в Госдуме. Правозащитница Евгения Чудновец заподозрила блогершу в экстремизме и пригрозила обратиться в центр «Э» МВД России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать телеведущую на 100 миллионов рублей по статье об оскорблении общества.

Водонаева в ответ пожаловалась на машину пропаганды в России. По ее словам, она критиковала систему, при которой тунеядцы находят способ обналичивать материнский капитал и потратить средства на себя, а не на улучшение жизненных условий или ребенка.

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