Поклонская отреагировала на слова Водонаевой о рожающем быдле

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала оскорбительным бредом слова телеведущей и бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой о стремлении «нищих россиян и быдла» рожать больше детей из-за материнского капитала. Реакцию на слова телеведущей Поклонская выразила в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметила, что не стоит посвящать целые шоу на центральных каналах подобным высказываниям. «Есть специальные телешоу для дам с большими губами. Самое популярное из них — "Дом-2". Не стоит путать участниц и ведущих этого шоу с политиками или экспертами в какой-либо области деятельности», — написала она.

Депутат также напомнила, что материнский капитал нельзя потратить на водку и веселье, и призвала «не пичкать людей своей глупостью».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал слова Водонаевой человеконенавистническими, и призвал больше не обращать на нее внимания, позволив ведущей жить «в своем убожестве».

В публикации в Instagram от 15 января Водонаева выразила сомнения в том, что новые финансовые меры по повышению рождаемости помогут решить демографическую проблему в России. По ее мнению, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло» будут заводить детей только ради государственных денег.

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