У Водонаевой оказалось много сторонников после слов о рожающем быдле в России

Телеведущую и бывшую звезду «Дома-2» Алену Водонаеву, выразившую мнение о том, что повышение маткапитала приведет к стремлению «нищих россиян и быдла» рожать больше детей, поддержали пользователи Twitter. Оказалось, что у ведущей много сторонников.

«Я сейчас выскажу непопулярное мнение, но Водонаева права. Лично сталкивался, когда люди на серьезных щах думают о том, чтобы родить третьего для того, чтобы получить маткапитал. Так что, неудивительно, если будут рожать первенца ради баблишка на условную ипотеку», — написал микроблогер с ником @joriquee. Он отметил, что хорошо относится к детям, «просто хотелось бы, чтобы они были желанны в семье и любимы, а не были рождены для того, чтобы получить условные 400 тысяч».

«К сожалению, Водонаева права местами. И это надо признать. С теми условиями, которые у нас *** (упущены) — лучше не рожать. Нельзя осокоблять людей, которых она обидела, но увы — лучше в России не рожать», — пришла к выводу пользовательница СофочкаЗолотаяРучка.

Еще одна микроблогерша заявила, что знакома с 19-летней матерью, которая рожает уже третьего ребенка. «Сама без документов, дети без документов. Без мужа, без жилья, ведет разгульный образ жизни. На хрен им эти дети?!» — возмутилась она.

Публицист и актер второго плана Евгений Понасенков также поддержал ведущую. «Персонаж совсем не в моем стиле — но она права: это просто преступно стимулировать быдло зарабатывать на приплоде!» — высказался он.

В Twitter также отреагировали на критику Водонаевой в отношении шоу «60 минут» на «России 1», где депутат Виталий Милонов обозвал ее порнозведой и проституткой «с куриными мозгами». Героиня скандала обратилась к ведущей «60 минут» Ольге Скабеевой, упрекнув ее в пропаганде агрессии и невежества.

Ранее высказывание телеведущей оценил Владимир Соловьев. Он назвал ее заявление человеконенавистническим и призвал ее «посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям».

Высказывание Водонаевой стало реакцией на послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Она раскритиковала меры по поддержке повышения рождаемости у российских семей через повышение выплат материнского капитала. По ее мнению, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей только ради денег. После негативной реакции на эти слова она пояснила, что имела в виде не всех россиян, а только тех, кто имеет пристрастие к алкоголю и тунеядству.

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