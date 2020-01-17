В Госдуме назвали Водонаеву «вокзальной потаскухой» за слова о рожающем быдле

Youtube/60 минут

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал телеведущую Алену Водонаеву «порнозвездой средней руки» с «куриными мозгами» после ее поста о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в выплатах материнского капитала. Об этом он заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», запись которого доступна на YouTube.

«Порнозвезда средней руки, но это не значит, что нужно ее слушать. Давайте не будем обсуждать бред вокзальной потаскухи. Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не утренние денежки на тумбочке», — подчеркнул член комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Милонов упрекнул ведущую в экстремизме, за который ее нужно «сослать на Новую Землю на год», а также запретить появляться на публичных мероприятиях и заблокировать аккаунт в Instagram. Согласных со словами о рожающем за деньги быдле он назвал «мерзавцами и негодяями», которых надо «отправить на каторгу в новый город Водонаевск» на архипелаге в Северном Ледовитом океане.

«Эти деньги — лишь справедливая благодарность со стороны государства. Такие, как Водонаева, не должны больше иметь права своим поганым ртом втаптывать в грязь миллионы российских матерей», — заключил депутат.

Ранее с критикой телеведущей выступила правозащитница Евгения Чудновец. Она, как и Милонов, заподозрила Водонаеву в экстремизме. В обращении к бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Чудновец потребовала удалить или отредактировать соответствующие посты, иначе она обратится в Центр «Э» МВД России.

В публикации в Instagram Водонаева выразила сомнения в том, что новые финансовые меры по повышению рождаемости помогут решить демографическую проблему в России. Она посчитала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», если и будут заводить детей, то только ради этих выплат.

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