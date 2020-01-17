Водонаевой пригрозили Центром «Э» за слова о родах у «нищих россиян и быдла»

Правозащитница Евгения Чудновец заподозрила телеведущую Алену Водонаеву в экстремизме за размышления о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере. Чудновец потребовала от Водонаевой удалить или отредактировать соответствующие посты, в противном случае она пригрозила обратиться в Центр «Э» МВД России, написала активистка в Facebook.

Чудновец посчитала, что бывшая звезда «Дома-2» оскорбила россиянок, которые хотят стать матерями. По ее словам, недопустимо оскорблять даже «меркантильных женщин», которые решают рожать исключительно ради получения материнского капитала.

«Ну с кем Алена общается, что из-под ее гламурных пальчиков разносятся оскорбления по соцсетям?» — возмутилась Чудновец.

После послания президента России Федеральному собранию Водонаева опубликовала пост, в котором раскритиковала меры по поддержке повышения рождаемости у российских семей через изменения выплат материнского капитала. По ее мнению, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей только ради денег.

Чудновец — член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, в прошлом правозащитница в проекте «СудЧЕ» и воспитательница в детском саду. В декабре 2016 года ее признали виновной в распространении детской порнографии и приговорили к шести месяцам колонии. Поводом стал перепост в соцсетях видеоролика, в котором вожатые лагеря издевались над ребенком. По словам женщины, это было сделано для привлечения внимания к ситуации. Позднее приговор был отменен, в марте 2017-го Чудновец вышла на свободу.

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