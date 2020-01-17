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Водонаеву заподозрили в желании стать политиком

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Алена Водонаева
Алена Водонаева

Певец Шура и шоумен Степан Меньщиков заподозрили телеведущую и блогера Алену Водонаеву в желании уйти в политику. Об этом сообщает телеканал «360».

Поводом для подозрений послужило высказывание Водонаевой о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере. Шура предположил, что резкими комментариями телеведущая хочет привлечь к себе внимание. По его мнению, у комика Владимира Зеленского получилось стать президентом, а значит, и у Водонаевой есть шансы стать политиком.

Меньщиков в свою очередь отметил, что Водонаевой «не дает покоя слава Ксении Собчак, которая в политику лезет».

Ранее Водонаева, комментируя планируемое повышение размера материнского капитала, заявила, что в России детей будут заводить отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки. По мнению блогера, проблема демографии не в размере маткапитала, а в уровне жизни россиян.

15 января Путин пообещал увеличить сумму материнского капитала и распространить его на семьи с первенцем. Также глава государства заявил о планах обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием и расширить материальную поддержку для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

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