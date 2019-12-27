Охлобыстин назвал Водонаеву проституткой после призыва не рожать рабов России

Актер и участник реалити-шоу Иван Охлобыстин назвал ведущую Алену Водонаеву проституткой после ее призыва «не рожать рабов этому государству». Мнение о высказывании бывшей участницы «Дома-2» артист опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Актер посчитал необходимым ввести на телевидении определенный ценз для телеведущих, чтобы «ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью». «Хай катятся в "то" государство и хоть на собаках женятся», — заключил актер, не уточнив, какую страну он имеет в виду.

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25 декабря Водонаева сделала публикацию в Instagram с призывом к российским женщинам не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым. Так она отреагировала на рекомендации самарского Минздрава, который посоветовал частным клиникам отказаться от абортов.

В комментариях пользователи отнеслись к совету по-разному. Одни поддержали ведущую, выразив согласие с ее позицией. Другие посчитали ее мнение оправданием абортов и оскорблением в адрес россиян.

53-летний Охлобыстин известен выступлениями в защиту традиционных ценностей и резкими высказываниями в адрес ЛГБТ-сообщества. В частности, он предлагал «живьем запихать в печку» гомосексуалов. Широкую известность ему принесла роль доктора Быкова в сериале «Интерны». Осенью 2019 года на канале «ТВ-3» вышел сериал «Охлобыстины» о жизни актера и его семьи.

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