Блогер посоветовал певице поскорее родить и прослыл женоненавистником

Известный канадский YouTube-блогер Стефан Молинье (Stefan Molyneux) посоветовал американской певице Тейлор Свифт поскорее родить и прослыл женоненавистником у пользовательниц Twitter.

«Я не могу поверить, что Тейлор Свифт скоро исполнится 30 лет — она так молодо выглядит! Странно осознавать, что 90 процентов ее яйцеклеток уже потеряно, а к 40-летию это будет уже 97 процентов. Так что я надеюсь, что она задумается о зачатии детей до того, как станет слишком поздно! Она стала бы классной мамой», — написал он в своем аккаунте.

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Также Молинье опубликовал ссылку на статью сайта ABC News от 2010 года, где приводятся эти данные. Пост за несколько дней собрал более 15 тысяч комментариев и 17 тысяч лайков. В большинстве ответов к твиту пользовательницы выразили свое недовольство записью блогера. По их мнению, это «странный» пост и его мог написать только человек, который ненавидит женщин.

«Почему он так беспокоится за яйцеклетки Тейлор Свифт?» — спросила carlamitchell97. «Ты странный и плохой», — указала OhNoSheTwitnt. На твит отреагировала и американская модель Крисси Тайген (Chrissy Teigen), выругавшись на «чудака» Молинье. Юзер GetawayThrills с аватаром Свифт потребовала от блогера удалить этот «отвратительный» твит. На это он попросил «не говорить ему, что делать с собственным телом».

Молинье известен подобными провокационными записями в Twitter. В августе он получил множество негативных комментариев в свой адрес после того, как заявил, что женщинам необходимо рожать до 30 лет по физиологическим соображениям.

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