Блогер сравнил помаду на губах женщин с искусственной эрекцией у мужчин

Известный канадский YouTube-блогер Стефан Молинье (Stefan Molyneux) удивил пользовательниц Twitter своим комментарием об использовании женщинами помады, сообщает Daily Mirror.

Автор подкаст-шоу Freedomain Radio в своем Twitter-аккаунте заметил, что помада на губах женщины имитирует сексуальное возбуждение, но несмотря на это, ее использование разрешено на рабочих местах и в бизнесе в целом.

«Можете себе представить мужчину, приходящего на бизнес-встречу с большой искусственной эрекцией, выпирающей из его штанов? А вот помада вполне приемлема в деловом мире», — добавил он.

Пользовательницы не поняли, с какой целью Молинье выступил с подобным заявлением в соцсети. В своих комментариях под твитом они выражали недоумение, а также посоветовали ему обратиться к врачам, так как «у каждого из нас есть странные мысли» и «было бы хорошо не делиться ими в Twitter».

При этом один из юзеров выступил в защиту Молинье. По его словам, люди слишком эмоционально отреагировали на простое наблюдение блогера. «Он не говорит, что красная помада возбуждает мужчин, он говорит о том, что она имитирует возбужденность женщины. Не пойму, почему все считают себя умными, хотя неправильно читают запись», — написал пользователь.

Блогер позднее опубликовал ссылку на медицинское исследование, которое установило, что цвет губ влияет на восприятие сексуального состояния человека и его привлекательности. В нем также указано, что использование женщинами макияжа усиливает эту разницу.

Ранее Молинье уже получал множество негативных комментариев в свой адрес. Тогда он заявил, что женщинам необходимо рожать до 30 лет по физиологическим соображениям.

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