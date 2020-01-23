Скабеева ответила на предложение Водонаевой наказать ведущую

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на предложение ведущей и бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой наказать ее штрафом. Свой комментарий журналистка опубликовала в Telegram-канале.

Она посчитала, что таким образом Водонаева «ищет себе компанию», поскольку поняла, что «все серьезно» из-за угрозы быть оштрафованной. Ведущая дала совет экс-участнице телепроекта «выкручиваться самой».

Скабеева также попросила журналистов перестать обращаться к ней за комментариями, поскольку она «не специалист по Алене Водонаевой».

21 января спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании парламента назвал Водонаеву бесстыдницей за слова о стремлении «нищих россиян и быдла» рожать больше детей из-за материнского капитала. Он предложил привлечь ведущую к ответственности по статье за оскорбление общества. По его словам, за пост в Instagram с Водонаевой можно взыскать 100 миллионов рублей.

На это Скабеева заметила, что, вероятно, в аккаунте Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой пойдут на оплату штрафа за оскорбление россиян.

Водонаева позже лично ответила Володину. По мнению ведущей, нужно сначала оштрафовать депутатов нижней палаты парламента, а также Скабееву и актера Ивана Охлобыстина, развязавших ее травлю.

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